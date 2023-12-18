الديمقراطي الكردستاني يتوقع حصوله على اكبر عدد من المقاعد في نينوى

توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، حصوله على اكبر عد من المقاعد في مجلس محافظة نينوى.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي، اخلاص الدليمي، في حديث لـ/موازين نيوز/، إن ” حزبها سيحظى باكبر عدد من المقاعد بمجلس محافظة نينوى”، لافتة إلى ” هذا سيدفع بنا إلى اللامركزية”.

وأشارت الدليمي، إلى أن ” تغييرات كبيرة ستحدث بعد الانتخابات المحلية”.

ويتوجه اليوم الاثنين، اكثر من 16 مليون ناخب للتصويت العام في 15 محافظة ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تعقد لأول مرة منذ 10 سنوات.

وفتحت المفوضية أبواب اكثر من 7 الاف و100 مركز اقتراع في 15 محافظة منذ الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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