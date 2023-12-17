الرئيس بارزاني: علم كوردستان هو رمز الصمود والسلام والثقة بالنفس لشعبنا

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، أن علم كوردستان هو رمز الصمود والسلام والثقة بالنفس لشعب كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني عبر منصة (اكس) بمناسبة يوم العلم الكوردستاني: «شعب كوردستان العزيز مبارك عليكم جميعا يوم علم كوردستان».

وأضاف: «علمنا هو رمز الصمود والسلام والثقة بالنفس لشعبنا».

شعب كوردستان العزيز مبارك عليكم جميعا يوم علم كوردستان. علمنا هو رمز الصمود والسلام والثقة بالنفس لشعبنا. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) December 17, 2023

في عام 2009، أعلن برلمان كوردستان 17 كانون الأول يوماً للعلم الكوردستاني في جميع مدن وبلدات إقليم كوردستان، ويحتفل مواطنو إقليم كوردستان بعلم كوردستان كل عام في هذا التاريخ.

في عام 1992، قرر المجلس الوطني الكردستاني إعلان العلم الحالي لإقليم كوردستان كعلم ورمز رسمي لحكومة إقليم كوردستان.

في عام 1999، بعد أن أرسلت حكومة إقليم كوردستان مقترح مشروع قانون علم كوردستان إلى برلمان كوردستان (في حينها كان يسمى المجلس الوطني الكوردستاني) أقرّ البرلمان في 11 تشرین الثاني من نفس العام القانون رقم 14 الخاص بعلم كوردستان.

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