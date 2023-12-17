نيجيرفان بارزاني: علم كوردستان هو المظلة الجامعة التي ترمز للهوية المشتركة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن علم كوردستان لوحة ملونة ومُطرَّزة بدماء الشهداء وعزيمة المناضلين وتعايش كل من يعتبر كوردستان بيتاً ووطناً له.

وفي كلمة له خلال مراسم احتفالية أقيمت في رئاسة الإقليم، هنأ نيجيرفان بارزاني بمناسبة يوم علم كوردستان الذي يوافق 17 كانون الأول من كل عام، قائلاً: «في هذا اليوم المبارك نرفع علمنا عالياً، ومع كل مرة يرفرف فيها العلم في الأعالي فهو يذكرنا بقوة استمرار ووحدة شعبنا».

وأضاف أن «علم كوردستان لوحة ملونة ومطرزة بدماء الشهداء وعزيمة المناضلين وتعايش كل من يعتبر كوردستان بيتاً ووطناً له»، وقال: «لتوقد ألوان العلم معاني الإرادة والقيم العليا في نفوسنا».

وأوضح أن «اللون الأبيض يشعل إرادة العدالة والسلام والتعايش، واللون الأخضر يرمز لرغبتنا بتجدد الحياة والمواصلة والعزيمة، والأحمر هو لون المقاومة والتصدي والدماء الزكية لشهداء سبيل حرية كوردستان، ولتكن الشمس الصفراء وسط علمنا مبعث الأمل للوصول إلى حق تقرير المصير».

وذكر أن «هذا العلم يرمز إلى الوطن الواحد، والذي يربط جميع محبي هذا الوطن أينما كانوا، بكوردهم وببقية المكونات كافة، لذا ليجدد رفع العلم في هذا اليوم هذه الرسالة في قلوبنا بتجاوز الانقسام واحترام اختلافاتنا وأن نبنى معاً وطناً يكون الأمل لكل من يعيش في كوردستان وتكون كوردستان بيتاً للتعايش ومثالاً للتسامح على مستوى المنطقة والعالم».

ومضى بالقول: «علمنا رمز لأملنا المشترك ومواجهة التحديات وتغلبنا على العوائق ويرمز لوعدنا بتحقيق غد أكثر إشراقاً للجميع».

وأشار إلى أنه «حينما نرفع العلم في السماء خفاقاً بلا أفق يحده فلتكن معنوياتنا عاليةً ولتذكرنا بكل القدرات اللا محدودة الموجودة في كفاحنا من أجل التعايش»، وقال: «لتحفزنا العزّة التي نشعر بها اليوم لأهداف أسمى ومكاسب أكبر وروح التعايش المشترك وحب الوطن وجميع من يعيشون في كوردستان».

وشدد على أن علم كوردستان هو «المظلة الجامعة التي ترمز للهوية المشتركة ولنمضي معاً إلى الأمام بقوة وحماس أكبر لكي نسجل عظَمَة وطننا على صفحات التاريخ».

واختتم قائلاً: «في هذا اليوم تحية لأرواح جميع الشهداء الخالدين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا العلم للوصول إلى الحرية.. تحية للمناضلين تحت هذه الراية ممن بذلوا كل ما يمكن ليحققوا أحلام المواطنين بكل مكوناتهم.. تحية للمناضلين والبيشمركة الذين لم يتوقفوا إلى الآن من أجل شموخ وأمن الوطن، ولجميع من يعملون تحت ظل العلم من أجل مستقبل أفضل لوطننا، وكلنا نقول اليوم معاً: العلو لعلمنا والمجد والعزّة لكوردستان».

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