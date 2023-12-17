مسرور بارزاني: علم كوردستان هو علم جميع المكونات

بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن علم كوردستان يُعدُ علماً لكافة مكونات كوردستان

وأشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان، بدور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا العلم المقدس وأرض كوردستان.

وأضاف خلال مشاركته اليوم الأحد، في الاحتفاء بيوم العلم الكوردستاني: «تحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذا العلم وإقليم كوردستان».

وتابع: «نشكر البيشمركة الأبطال الذين حافظوا على هذا العلم عالياً خفاقاً من خلال نضالهم وتضحياتهم».

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