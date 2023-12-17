ديسمبر 17, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

كردستان: إذا استمر إضراب المدرسين سنعتبر العام الحالي سنة عدم رسوب

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
5 مشاهدات

كردستان: إذا استمر إضراب المدرسين سنعتبر العام الحالي سنة عدم رسوب

لوحت وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، باعتبار السنة الدراسية الحالية سنة عدم رسوب لجميع المراحل.

وقال وزير التربية آلان حمه في مؤتمر صحفي، إن “الوزارة تدرس إمكانية اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب بسبب إضراب المعلمين في أغلب مناطق الإقليم نتيجة عدم استلام مستحقاتهم المالية”.

وأضاف حمه، أن “حكومة الإقليم ووزارة التربية فاتحت الحكومة الاتحادية، لكن لغاية الان لم نتوصل الى حلول”، مشيرا الى ان “استمرار حالة الاضراب ستجبرنا على اعتبار العام الحالي عام عدم رسوب للطلبة”.

يشار الى الكوادر التعليمية في إقليم كردستان أضربت عن الدوام الرسمي في المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي اعتراضا على عدم تسلم مستحقاتهم المالية.

facebookShare on Facebook
Post Views: 15

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi