كردستان: إذا استمر إضراب المدرسين سنعتبر العام الحالي سنة عدم رسوب

لوحت وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، باعتبار السنة الدراسية الحالية سنة عدم رسوب لجميع المراحل.

وقال وزير التربية آلان حمه في مؤتمر صحفي، إن “الوزارة تدرس إمكانية اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب بسبب إضراب المعلمين في أغلب مناطق الإقليم نتيجة عدم استلام مستحقاتهم المالية”.

وأضاف حمه، أن “حكومة الإقليم ووزارة التربية فاتحت الحكومة الاتحادية، لكن لغاية الان لم نتوصل الى حلول”، مشيرا الى ان “استمرار حالة الاضراب ستجبرنا على اعتبار العام الحالي عام عدم رسوب للطلبة”.

يشار الى الكوادر التعليمية في إقليم كردستان أضربت عن الدوام الرسمي في المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي اعتراضا على عدم تسلم مستحقاتهم المالية.

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