النزاهة الكوردستانية تكشف عن احصائياتها لهذا العام

أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إحصائية الدعاوى التي سجلتها والبلاغات التي تلقتها عن قضايا فساد مالي خلال العام الحالي.

وقال رئيس الهيئة أحمد أنور في مؤتمر صحفي، “خلال العام الحالي سجلت الهيئة 502 دعوى قضائية، وتلقت 244 بلاغاً حول شبهات وجود فساد مالي”.

وأضاف أن “مجموع القضايا التي تم إصدار قرارات نهائية بشأنها من قبل المحكمة بلغت 367 قضية، وصدرت عقوبات في 178 قضية، وتم الإفراج عن 189 متهماً من المجموع الكلي للقضايا”.

وتابع أنه “منذ بدء عمل الهيئة تم تسجيل 897 بلاغاً، أما المحكومين في قضايا الفساد المالي فهم مواطنين وموظفين حكوميين وآخرين من القطاع الخاص ومدققين ماليين ومحامين ومتعهدين وأصحاب مقاهي ومديري شركات، إضافة إلى ضباط في الشرطة برتبة عقيد وآخر نقيب وعناصر من الأسايش وغيرهم”.

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