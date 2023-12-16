نيجيرفان بارزاني وبلاسخارت يتفقان على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية في العراق

اتفق كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم السبت، على أهمية إنجاح انتخابات مجالس المحافظات في العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن اجتماعا للرئيس نيجيرفان بارزاني مع جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جرى فيه التباحث بشأن الأوضاع السياسية والأمنية وانتخابات مجالس المحافظات العراقية وعلاقات أربيل وبغداد.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا في الرأي بأهمية إجراء ونجاح عملية التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وأكدا على أهمية حماية أمن العملية لتجرى في ظل أجواء آمنة ومستقرة، وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وتابع البيان أنه بخصوص العلاقات بين أربيل وبغداد، قيم الجانبان إيجابياً مساعي ودور محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، وعبرا عن الأمل في تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان خلال المرحلة المقبلة، وحل المشاكل العالقة بين الجانبين على أساس الدستور.

آخر مستجدات الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط وتداعياتها شغلت محوراً آخر للاجتماع، وفقا للبيان.

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