رئيس حكومة كوردستان يعزي بوفاة أمير الكويت

قدم رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني تعازيه الى عائلة آل الصبح والشعب الكويتي برحيل أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وجاء في نص التغريدة التي نشرها اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على صفحته الرمسةي في موقع إكس ” ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”.

وأضاف رئيس الحكومة “نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

ونعى الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.

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