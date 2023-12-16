الهجرة تكشف اعداد النازحين المتبقين بعد اغلاق مخيم جديد

الهجرة تكشف للفرات نيوز اعداد النازحين المتبقين بعد اغلاق مخيم جديد

قال المتحدث باسم الوزارة علي جهاكير لوكالة {الفرات نيوز}، إنه “بعد اغلاق احد المخيمات يبلغ عدد النازحين المتبقين في المخيمات الاخرى ٢٣ الف نازح موزعين على ٢٤ مخيماً في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية”.

واشار الى ان “العمل مستمر على اغلاق باقي المخيمات”، مشيرا الى ان “العودة كانت طوعية في المخيم الاخير وكان نازحيه من ابناء محافظتي ديالى وصلاح الدين”.

ولفت الى ان “نازحي سنجار ونينوى عادوا الا ان الاقبال منهم على العودة الطوعية كان ضعيف في تلك المناطق”.

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