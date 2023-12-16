ديسمبر 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الهجرة تكشف اعداد النازحين المتبقين بعد اغلاق مخيم جديد

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فى :أخبار عــامة
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الهجرة تكشف للفرات نيوز اعداد النازحين المتبقين بعد اغلاق مخيم جديد

قال المتحدث باسم الوزارة علي جهاكير لوكالة {الفرات نيوز}، إنه “بعد اغلاق احد المخيمات يبلغ عدد النازحين المتبقين في المخيمات الاخرى ٢٣ الف نازح موزعين على ٢٤ مخيماً في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية”.

واشار الى ان “العمل مستمر على اغلاق باقي المخيمات”، مشيرا الى ان “العودة كانت طوعية في المخيم الاخير وكان نازحيه من ابناء محافظتي ديالى وصلاح الدين”.

ولفت الى ان “نازحي سنجار ونينوى عادوا الا ان الاقبال منهم على العودة الطوعية كان ضعيف في تلك المناطق”.

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