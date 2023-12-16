البنتاغون يقرر تزويد البيشمركة بأنظمة الدفاع الجوي

ووافق الكونغرس الأمريكي مؤخراً على ميزانية الدفاع للعام المقبل، والذي يظهر دعماً قوياً للقدرات الدفاعية لإقليم كوردستان والعراق، وسيقدم البنتاغون أنظمة دفاع جوي للمساعدة في التصدي لهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

كما حدث تغيير في الميزانية. حيث أن هناك تضاؤل في الميزانية المخصصة لمحاربة داعش ومساعدة القوات الرئيسية مثل البيشمركة، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأمن العراقية. ويأتي هذا القرار ضمن تغييرات في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012.

ويمد مشروع القانون الدعم لمكتب التعاون الأمني ​​في العراق حتى السنة المالية 2024. وبحلول 1 شباط/فبراير 2024، سيتم وضع خطة عمل مفصلة لتدريب القوات العراقية وقوات بيشمركة كوردستان ضد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار. وتتمثل الخطة في توفير المعدات والتدريب اللازمين لاستخدامها.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الخطة في غضون 90 يومًا، ولكن قد يتأخر إذا اعتقد وزير الدفاع أنها قد تسبب مشاكل في الموارد والاستعدادات الأمريكية. ويجب على وزير الدفاع إخطار لجان الدفاع في الكونجرس بأي تأخير وتقديم التحديثات كل 30 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد مؤتمر مفصل حول التقدم المحرز في 1 يوليو 2024، لتقديم نظرة عامة على الجهود المستمرة ضد التهديدات الجوية والصاروخية في العراق، بما في ذلك كوردستان.

وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، وهو الآن في انتظار توقيع الرئيس جو بايدن ليتم تنفيذه.

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