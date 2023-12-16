المفوضيّة: نتائج الاقتراع ستعلن خلال 24 ساعة

اوضحت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، ان نتائج الاقتراع العام ستعلن خلال 24 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضيّة جمانة الغلاي في حديث صحفي ان “نتائج الاقتراع الخاص ستعلن مع نتائج الاقتراع العام خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع العام”.

وانطلق التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات في السابعة من صباح اليوم السبت

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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