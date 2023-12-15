دهوك تُنهي الاستعدادات للاقتراع الخاص وأكثر من 50 ألف نازح يحق لهم التصويت

أعلن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك خالد عباس، يوم الجمعة، انهاء الاستعدادات كافة ليوم الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023، مشيرا إلى أن أكثر من 50 ألف نازح يحق لهم التصويت.

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات في دهوك قد اكتملت بنجاح، والتي سيشارك فيها أكثر من 54 ألف نازح من قضاء سنجار والمتواجدين في مخيمات دهوك.

وأضاف أنه وفقا لبيان هيئة الاعلام والاتصالات، فإنه يتعين على وسائل الإعلام والمرشحين الالتزام بقرار “الصمت الانتخابي” اعتبارا من اليوم، لكي تجري عملية التصويت الخاص غداً بانسيابية ومن دون أية مشاكل.

كما أكد عباس أن الالتزام ينطبق أيضًا على المرشحين الذين سيواجهون عقوبة قانونية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2019 في حال خرقهم لقرار الالتزام بالصمت الانتخابي.

وتابع بالقول إنه تم وضع 34 مركز اقتراع في دهوك لكي يدلي النازحون باصواتهم، موضحا أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 34 تضم 131 محطة للتصويت، وسيكون عدد من يحق لهم التصويت في هذه المراكز أكثر من 54 ألف شخص.

وكان اللواء طارق احمد المدير العام لمديرية الشرطة في إقليم كوردستان قد أعلن يوم الاحد العاشر من شهر كانون الأول الجاري أن إقليم كوردستان غير مشمول بانتخابات مجالس المحافظات إلا أن النازحين في محافظات الإقليم سيدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص بالمدن التي يتواجدون فيها.

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