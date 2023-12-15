ديسمبر 15, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مكتب انتخابات نينوى: لا تصويت بالانابة خلال الانتخابات

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فى :أخبار عــامة
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مكتب انتخابات نينوى: لا تصويت بالانابة خلال الانتخابات

نفى مدير مكتب انتخابات نينوى فرحان المعماري ،اليوم الجمعة ، وجود اي عملية تصويت بالإنابة.

وقال المعماري لمراسلة (باسنيوز): انه “لا صحة لوجود اي تصويت بالانابة خلال التصويت الخاص والعام في انتخابات مجالس المحافظات. “

واكد المعماري ، انه ” لا صحة لما يشاع حول التصويت لغير اشخاص لا يحملون بطاقاتهم البايومترية الا بحضور حامل البطاقة بنفسه “.

مشدداً على ان” عملية الاقتراع سرية ولا احد يعلم بالمصوت ولمن صوت خلال الانتخابات “.

مردفاً ، ان الناخب “صوته في أمان ولايتم تزويد اي مرشح او تحالف اوحزب باي معلومة من هذا النوع”.

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