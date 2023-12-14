الديمقراطي الكوردستاني يؤكد سعيه لتطبيق تجربة إقليم كوردستان في إعادة إعمار نينوى

أكد مسؤولو ومرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الحزب يسعى من خلال فوزه في انتخابات مجلس محافظة نينوى، إلى إعادة إعمار المدينة، وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز بين المكونات.

مسؤول الفرع الـ23 في مخمور: لطالما كان التعايش وتقبل الآخر شعار الديمقراطي الكوردستاني

كشف مسؤول الفرع الـ23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قرجوخ، سنكر كانبي، وجود 7 مرشحين، ضمن حدود الفرع الـ23 في قضاء مخمور بكل بلداته ونواحيه، من قراج، كوير، كانديناوا ومالاقره، حيث جمع الديمقراطي الكوردستاني 52 مرشحاَ، من كافة المكونات في محافظة نينوى.

وقال كانبي لـ كوردستان 24، “من واجبنا حشد الدعم القوي لقائمتنا، وهي القائمة رقم 197، وفي جميع الانتخابات السابقة في العراق، كان الحزب يفوز دائمًا، وكان دائمًا في المقدمة”.

وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قدم خدمات جليلة في المناطق الكوردية، خارج إدارة الإقليم، وخاصة في حماية شعبها”.

وتابع، “لقد كان التعايش وتقبل الآخر، دائمًا شعار الحزب”، و”ليس لدى الحزب أية شاكل مع أي دين أو عرق”.

وأردف، ” بعد أحداث 16 أكتوبر أصبح الوضع في المناطق المادة 140 صعباً، وأحداث الـ 16 من أكتوبر فتحت الباب أمام المشاكل”.

كانبي شدد على أنه “لا ينبغي للحكومة العراقية أن تعتمد فقط على الموارد النفطية، بل يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للقطاع الزراعي”.

المرشح باسل جرجس: نريد تقديم خدمات أكثر لأهالي نينوى

من جانبه أكد المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، باسل جرجس، أن “الحزب يريد تقديم المزيد من الخدمات لأهالي نينوى”.

وقال جرجس لـ كوردستان 24: “نعيش مع الكورد كإخوة، وسنبقى كذلك دائماً، بدعم الرئيس بارزاني”.

وأضاف، أن “حكومة إقليم كوردستان قامت بواجبها على أكمل وجه ولم تميز بين الكورد والعرب”.

وقال: “كانت توصية الرئيس بارزاني دائماً هي خدمة أهالي نينوى”.

وأضاف، “هناك مشروع سيتم العمل عليه في المستقبل القريب، وقد تم حسمه والموافقة عليه، وهو مشروع المياه والصرف الصحي لناحيتي مخمور وقراج”.

وتابع، أنهم “يريدون تقديم المزيد من الخدمات لمحافظة نينوى، ووعدوا بتوفير الأعلاف والمعدات الزراعية للمزارعين، وهناك عدة احتياجات أخرى يحاولون الحصول عليها لهم، كما أشار إلى أن المزارعين يشهدون المزيد خدمات”.

وأردف، أن “جميع مطالب الأهالي مرتبطة بوجودنا في مجلس محافظة نينوى”.

وزاد، “سنحاول حل مشاكل المزارعين والدفاع عن حقوق الفلاحين الكورد”، موضحاً، “أن المزارعين لم يواجهوا أي مشاكل قبل 16 أكتوبر”، و”سيواصل الحزب دعم المزارعين وبناء عدد من مشاريع الري هناك”.

المرشح كاوا عزيز: الديمقراطي الكوردستاني سيقدم خدماته للأهالي أينما كان

بدوره، أكد المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمجلس محافظة نينوى، كاوا عزيز، إن “الحزب سيواصل تقيدم الخدمات للأهالي أينما كان”.

وقال عزيز لـ كوردستان 24، إنه “في حال فوزه في الانتخابات، فإنه يتعهد بدعم الشباب بكل الطرق”.

وأضاف كاوا عزيز أن” قضاء مخمور هو السلة الغذائية للعراق كله”، وأضاف: “سيحل الحزب الديمقراطي الكوردستاني مشاكل المزارعين الكورد”.

المرشح رافا عمر: الناس يؤمنون بوعود الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أكد المرشح، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمجلس محافظة نينوى، رافا عمر أن، “الحزب الديمقراطي الكوردستاني يستمع إلى شكاوى الناس وسنعمل على تلبية مطالبهم”.

وقال عمر لـ كوردستان 24، إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم الكثير من الخدمات في كوير والناس يؤمنون بوعود الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأضاف: “سيواصل الحزب، دعم النساء وهو مدافع قوي عن حقوق المرأة”.

المرشح أحمد هادي: قائمة الديمقراطي الكوردستاني لديها برنامج شامل لخدمة نينوى

من جهته، أكد مرشح الحزب الديمقراطي الكورستاني، لمجلس محافظة نينوى، أحمد هادي، إن “برنامج الحزب هو دعم كافة القطاعات، وقائمة الديمقراطي الكوردستاني لديها برنامج شامل لخدمة المنطقة”.

وشدد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على أنه من “المهم جدًا التركيز على قضية التعليم، خاصة في بناء المدارس ونقل المعلمين الجيدين إلى مناطقنا”.

وقال لـ كوردستان 24: “قراج وكانديناوا بحاجة إلى دعم في القطاع زراعي”.

المرشح أحمد حازم: نريد إعادة إعمار نينوى مثل أربيل ودهوك

مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس محافظة نينوى، أحمد حازم، أعلن أنه “سيحاول نقل تجربة محافظات حكومة إقليم كردستان، وخاصة في أربيل ودهوك، إلى نينوى في إعادة الإعمار والبناء وبسط الأمن .

وقال حازم لـ كوردستان 24، إنه “يدعم العملية التعليمية ويعمل على نقل المعلمين ذوي الخبرة إلى مناطقهم”.

وأضاف: “أنا أدعم القطاع الصحي في مخمور وقراج وغيرها من المناطق، والجميع يعلم أن كل هذه المناطق تعتمد على الزراعة بنسبة 75 بالمئة، لذلك يجب دعم هذا القطاع بشكل خاص”. ويتكون مجلس محافظة نينوى من 26 مقعداً، إضافةً إلى مقعدٍ للكوتا.

ويؤكد مسؤولو الحزب الديمقراطي الكوردستاني هناك استعدادهم لخوض الانتخابات، متعهدين بإعادة إعمار المحافظة مثل إقليم كوردستان.

ويشدد الديمقراطي الكوردستاني على أن أهالي نينوى لديهم ثقة كبيرة بالرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي، لذا فإن هناك تفاؤلاً بأن سكان محافظة نينوى سيصوّتون للحزب في انتخابات مجالس المحافظات.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر 2023 في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، أجريت عام 2005.

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