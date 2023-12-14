بيشوا هوراماني: ضبط النفس لدى الحكومة والمواطنين تجاه بغداد له حدود

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، إنه لا توجد رغبة جادة لدى بغداد لحل المشاكل.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي اليوم: «بعد رأس السنة الجديدة، سيتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد فقط من أجل التوصل إلى حل جذري».

وأضاف، إن «ما يجري مع إقليم كوردستان يتنافى مع مبدأي التوافق والشراكة».

وقال المتحدث باسم الحكومة: «لا نرى رغبة جادة في حل المشكل من جانب بغداد. إن ضبط النفس لدى الحكومة والمواطنين تجاه بغداد له حدود».

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