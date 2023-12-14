ديسمبر 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بيشوا هوراماني: ضبط النفس لدى الحكومة والمواطنين تجاه بغداد له حدود

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فى :أخبار عــامة
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بيشوا هوراماني: ضبط النفس لدى الحكومة والمواطنين تجاه بغداد له حدود

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، إنه لا توجد رغبة جادة لدى بغداد لحل المشاكل.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي اليوم: «بعد رأس السنة الجديدة، سيتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد فقط من أجل التوصل إلى حل جذري».

وأضاف، إن «ما يجري مع إقليم كوردستان يتنافى مع مبدأي التوافق والشراكة».

وقال المتحدث باسم الحكومة: «لا نرى رغبة جادة في حل المشكل من جانب بغداد. إن ضبط النفس لدى الحكومة والمواطنين تجاه بغداد له حدود».

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