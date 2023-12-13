تهيئة 57 مركز اقتراع في إقليم كوردستان للتصويت بانتخابات مجالس المحافظات

أعلن ممثل حكومة إقليم كوردستان في العمليات المشتركة وعضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، عبدالخالق طلعت، وجود 57 مركز اقتراع داخل الإقليم لإتاحة التصويت بانتخابات مجالس المحافظات.

وقال طلعت بشأن الاستعدادات الأمنية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم الاثنين المقبل 18 كانون الأول الجاري إن “جميع الاستعدادات الأمنية قد اكتملت، وهناك 84 مركز اقتراع في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، كما أن هناك 57 مركزاً آخر في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة”.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية في مخيمات النازحين.

وأوضح: “اطمئن الناخبين بعدم حصول أي عرقلة لحركتهم في الحواجز الأمنية وأن السيطرات ستبقى مفتوحة لإتاحة التنقل لهم خلال يوم الانتخابات”.

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