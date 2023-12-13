التخطيط الاتحادية: تنسيق عال مع إقليم كوردستان حول المنافذ الحدودية

أعلنت وزارة التخطيط الاتحادية ، اليوم الأربعاء ، عن إجراءات صارمة لضبط الحدود بشكل تام ومنع إدخال بضائع مهربة، فيما أشارت الى أن هناك تنسيقاً عالياً مع حكومة إقليم كوردستان لتوحيد الإجراءات الخاصة بجميع المنافذ.

المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، قال إن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يواصل ومن خلال تعاقده مع عدد من الشركات العالمية، فحص السلع المستوردة في بلد المنشأ”، مبيناً أن “هذه الشركات تعطي شهادات فحص السلع المستوردة، من قبل القطاع الخاص العراقي”.

وأشار الهنداوي، الى “وجود مشاكل في بعض المنافذ الحدودية غير الرسمية، إضافة الى أن هناك عمليات تهريب وتسريب عبر منافذ غير رسمية”، مؤكداً أن “وزارة الداخلية تقوم بشكل مستمر باتخاذ كافة الإجراءات لضبط الحدود بشكل تام، وعدم السماح بدخول أي بضائع مهربة وغير مطابقة للمواصفات، إلا من خلال فحصها ومطابقتها للمواصفات العراقية”.

متحدث وزارة التخطيط الاتحادية عبد الزهرة الهنداوي ، اكد ان “هناك تنسيق عالي المستوى بين بغداد واربيل، لتوحيد الاجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية، الى جانب توحيد السياسات الجمركية”.

وكشف الهنداوي ، عن “عقد اجتماع عالي المستوى تراسه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، بحضور وزير الداخلية، وزير الاسكان والاعمار والبلديات، وزير العدل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس هيئة الجمارك، ومدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومن جانب اقليم كوردستان حضره وزراء الداخلية والمالية ، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في حكومة الاقليم “.

وأضاف ، انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية وضع الآليات والسياسات الموحدة ، بالاضافة الى توحيد الاجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية، وكذلك عملية فحص المواد المستوردة الداخلة عبر اقليم كوردستان”.

هذا وكان وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان عقد ، اول امس الاثنين ، لقاءات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية في بغداد ، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتباحث الوفد مع مسؤولي الحكومة الاتحادية بشأن تعديل قانون المنافذ الحدودية والسياسة الجمركية.

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