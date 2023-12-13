تصدير 100 طن من أجود أنواع تفاح إقليم كوردستان للإمارات وقطر

تشتهر منطقة “برواري بالا” في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإنتاجها أجود أنواع التفاح، والذي يتميز بطعمه ونوعه ولونه المختلف عن الأنواع الأخرى للمحصول بالمنطقة، ويعمل مستثمر من محافظة دهوك على تصدير 100 طن منه، لأول مرة، الى دولتي الإمارات وقطر.

المستثمر يدعى بشار مشير، قام بشراء أنواع من التفاح المنتج في برواري بالا بدهوك من فلاحي المنطقة، ومن المنتظر ان يصدرها الى دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، متمنياً استمرار العملية خلال السنوات المقبلة.

وقال مشير إنه “بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمديرية العامة لزراعة دهوك، قمنا بزيارة منطقة برواري بالا، اتفقنا مع الفلاحين وقمنا بشراء 100 طن من اشهر انواع تفاح برواري بالا منهم”.

المستثمر اشار الى انه تم نقل الكمية المذكورة من التفاح الى مخازنهم، وتمت عملية فرز المحصول، مبينا ان “المنتج محفوظ الآن في الصناديق، وهو مجهز بشعار كوردستاني وبعلامة تجارية عالمية”، لافتاً الى انهم يصدرون هذه الـ 100 طن من التفاح الى دولتي قطر والإمارات.

وازداد إنتاج التفاح المحلي (البلدي) هذا العام في دهوك مقارنة بالعام الماضي، محافظاً على قيمته في السوق. وحسب أصحاب المكاتب في علوة دهوك، فقد تضاعفت قيمة التفاح المحلي هذه السنة بسبب مهرجان التفاح وتصدير المنتج للخارج.

زيرفان برواري، صاحب أحد المكاتب في علوة دهوك، قال إن “كان سعر كيلو التفاح العام الماضي بـ 500 دينار، فقد وصل هذا العام الى 1000 دينار، لم تعيد إيرادات العام نفقات الفلاحين، لكن هذا العام أفضل والمحصول قيّم، قامت الحكومة بدعم الفلاحين بهذا الشكل وتصدير التفاح الى الخارج، سيكون الوضع جيداً”.

حسب إحصائيات رسمية، توجد نحو 700 ألف شجرة تفاح في أنحاء محافظة دهوك، ويتراوح حجم انتاجها من المحصول سنوياً بين 20 الى 25 الف طن سنوياً.

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