وزير كوردستاني: المكونات في الاقليم ترفض توزيع مقاعد الكوتا على أساس جغرافي

أعلن وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الثلاثاء، أن المكونات المشمولة بمقاعد الكوتا قدمت مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في كوردستان المزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024.

وقال معروف وهو وزير عن المكون التركماني في الإقليم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، نطلب من المحكمة الاتحادية رفض الشكوى بشأن مقاعد كوتا المكونات، لأن تلك المكونات لها وضع خاص، وأي قرار ضدها سيكون له تأثير سلبي.

وأضاف “لقد قدمنا عدة مقترحات منها اتباع نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات، إلا أن هناك من يريدون توزيع مقاعد الكوتا على أساس جغرافي، ونحن نرفض ذلك”.

وتابع معروف بالقول: نحن مع قانون برلمان كوردستان 2018 لإشراكه جميع المكونات، لذا نطالب باجراء انتخابات كوردستان وفقا لهذا القانون

وشدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد الماضي، على ضرورة السماح للمكونات بتقرير مصيرها بنفسها بما يخص مقاعد الكوتا في الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024.

وذكر بيان من مقر البارزاني حول آلية توزيع مقاعد كوتا المكونات في إنتخابات إقليم كوردستان ، حيث أشار إلى “وجود بعض المحاولات للتغيير والتلاعب بمقاعد وحقوق هذه المكونات وكيفية توزيع المقاعد وطريقة المشاركة في الانتخابات”.

وأضاف أن الزعيم بارزاني “يرى بوجوب السماح للمكونات، بتقرير مصيرها بنفسها. دون فرض أي إرادة عليها من خارجها، معللاً ذلك بأن “هذه المكونات هي جزء مهم من المجتمع الكوردستاني ، ويجب أن لا تختلط حقوقها بأي مصالح سياسية أو يتم التعامل معها بشكل غير عادل.

يأتي هذا في وقت توجد دعويان لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسي كوردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كوردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الاول الجاري إلا أنه تم تأجيلهما.

وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.

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