ديسمبر 12, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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تخصيص 6 آلاف درجة وظيفية لتربية نينوى

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فى :أخبار عــامة, شؤون ايزيدية
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تخصيص 6 آلاف درجة وظيفية لتربية نينوى

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى ، عن تخصيص 6 الآف درجة وظيفة لمديرية تربية المحافظة حصرآ .

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لمراسلة (باسنيوز) ان” تخصيص 6 آلاف درجة وظيفية لمديرية تربية نينوى جاءت ، بعد موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على شمول الوزرات غير منقولة الصلاحية بالتعيينات والبالغة عددها 17 ألف درجة وظيفية”.

واضاف الدخيل ، أن “الأولوية في درجات التعيين هذه ستكون للمحاضرين والمتطوعين والبالغ عددهم 600 محاضر في قضاء سنجار، و134 محاضرا في ناحية القيروان، و223 محاضرا في مخيمات النزوح بمحافظة دهوك”.

موضحاً ، بالقول ” من المؤمل ان يكون هناك اطلاق لدرجات وظيفية اخرى بما يخص مديرية التربية .”

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