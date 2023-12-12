العراق في مرتبة “قبل الأخير” بقائمة “مستويات المعيشة” والعمل للمغتربين

كشف استطلاع أجرته شركة استشارات عالمية، اليوم الثلاثاء، أن النمسا احتلت ترتيب الدول التي تتمتع بأفضل مستويات المعيشة والعمل للمغتربين للعام الحالي 2023، فيما جاء العراق في ذيل القائمة متفوقا فقط على السودان في جدول الترتيب.

وقالت وكالة بلومبيرغ الامريكية في تقرير إن “قرار العيش والعمل في الخارج يعد قراراً حاسماً، إذ يمكنك الانتقال إلى أماكن أسوأ من فيينا أو زيورخ أو أوكلاند التي تتبوأ حالياً المراكز الأولى في استطلاع شركة الاستشارات العالمية “ميرسر” (Mercer) لعام 2023 بشأن جودة المعيشة للمغتربين”.

ووفقا للتقرير فقد “احتفظت العاصمة النمساوية بمكانتها في صدارة القائمة التي نُشرت آخر مرة في الأيام السابقة للوباء خلال 2019″، فيما سلط القائمون على الاستطلاع الضوء على “المشهد الثقافي والمعماري والتاريخي النابض بالحياة في المدينة”.

وجاءت مدينة زيوريخ السويسرية في المركز الثاني نظراً “لاستقرارها السياسي وبنيتها التحتية عالية الجودة”، بينما على الجانب الآخر من العالم، أشيد بـ”أوكلاند لمعاييرها العالية في مجال الرعاية الصحية والحراك الثقافي فيها الدنمارك”.

وجاءت في المرتبة الثالثة أوكلاند، نيوزيلندا، وجاءت في المرتبة الرابعة كوبنهاغن، وجاءت في المرتبة الخامسة جنيف، سويسرا

وتذيلت بغداد عاصمة العراق المرتبة 240، وتلاها في المرتبة 241 الخرطوم- السودان في آخر الدول التي تتمتع بأفضل المستويات للمعيشة والعمل للمغتربين”.

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