فيان صبري: يجب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية قبل حلول 2024

أكدت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، حول إرادات إقليم كوردستان النفطية، وغير النفطية، قبل حلول 2024.

وقالت صبري، اليوم الاثنين 11 كانون الأول 2023، لـ كوردستان 24، إن “وفد حكومة إقليم كوردستان، في بغداد، بحث ملف تصدير نفط كوردستان، وعدد من القضايا الأخرى”.

رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أكدت على ضرورة استمرار زيارات وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، إلى حين توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة”.

وأضافت: “بحلول عام 2024 ، نحتاج إلى التوصل لاتفاق ملموس مع الحكومة الاتحادية، بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، وقضية المعابر الحدودية هي القضية الأكثر أهمية لكلا الجانبين”.

وتابعت، “بحسب القانون العام للموازنة الاتحادية، يجب على حكومة إقليم كوردستان تسليم 50 % من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، لكن خفض هذه النسبة وزيادتها، يبقى وفق الاتفاق بين الجانبين”.

وأردفت، أن “حكومتي العراق وإقليم كوردستان “توصلتا إلى اتفاق إيجابي بشأن تصدير نفط كوردستان، وتبقى الحكومة التركية والتي يجب الاتفاق معها أيضاً”.

تعليق صادرات كوردستان النفطية، وفقاً لفيان صبري، تسبب بأضرار مالية لتركيا والعراق وإقليم كوردستان، لذلك من الضروري البدء بتصدير النفط في المستقبل القريب.

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