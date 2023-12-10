مقر الرئيس بارزاني: يجب السماح للمكونات بتقرير مصيرها بنفسها

أكد مقر الرئيس بارزاني، اليوم الأحد، ضرورة السماح للمكونات بتقرير مصيرها، فيما يتعلق بتوزيع مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كوردستان.

وجاء في بيان من مقر الرئيس بارزاني: «حول آلية توزيع مقاعد كوتا المكونات في انتخابات إقليم كوردستان، ووجود بعض المحاولات للتغيير والتلاعب بمقاعد وحقوق هذه المكونات وكيفية توزيع المقاعد وطريقة المشاركة في الانتخابات، يرى الرئيس بارزاني بوجوب السماح للمكونات بتقرير مصيرها بنفسها. دون فرض أي إرادة عليها من خارجها».

وأوضح البيان، أن «هذه المكونات هي جزء مهم من المجتمع الكوردستاني، ويجب أن لا تختلط حقوقها بأي مصالح سياسية أو يتم التعامل معها بشكل غير عادل».

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