التجارة العراقية تنوي إضافة ثلاث مواد على مفردات الحصة التموينية

أكد مدير عام التجارة في وزارة التجارة في في حكومة إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، اليوم الأحد، توزيع عشر حصص غذائية على مواطني الإقليم خلال العام الحالي.

وقال شيخ كامل، لوكالة شفق نيوز، إنه “من المقرر زيادة ثلاث مواد غذائية على الحصة التموينية وهي (حليب الكبار والجبنة والطحين الصفر)”، مشيرا إلى أن “هذا المقترح قدّم إلى مجلس وزراء الحكومة الاتحادية من قبل وزارة التجارة الاتحادية، وما تبقى هو عرض المقترح على مجلس النواب والمصادقة عليه لغرض تخصيص الأموال له”.

واضاف انه خلال العام الحالي تم توزيع 10 حصص غذائية على مواطني الاقليم، وهذا ساهم بشكل واضح على مساعدة العوائل الذين يعانون من مشكلة تأخير صرف الرواتب كون جميع المواد التي تم توزيعها تتمتع بنوعية جيدة ولم يقم المواطنين ببيعها”.

واشار الى ان “رئيس الوزراء قام بزيارة وزارة التجارة بخصوص نوعية بعض المواد الغذائية لغرض تحسينها والان يتم توزيع المواد الغذائية بنوعية جيدة يمكن للمواطن الاستفادة منها”.

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