إقليم كوردستان يوقف ويحاسب حوالي 2000 شركة بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر

افاد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الأحد بأن المئات من الشركات تم اغلاق وايقاف بعضها فيما اُحيلت البعض الآخر للتحقيق بتهم تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل العراقية في بغداد تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال زيباري في كلمته، إن: ملف مكافحة الاتجار بالبشر حظي بالاهتمام المناسب من قبل حكومة اقليم كوردستان حيث تم التحقيق بـ138 قضية منها: الأعمال القسرية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار بالأطفال، وتهريب البشر، واستخدام الأشخاص للتسول.

وأشار إلى معاقبة وإغلاق وإيقاف 432 شركة عن العمل، ووضع ما يقارب 1000 مثلها تحت المراقبة، وأكثر من 500 شركة قيد التحقيق.

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