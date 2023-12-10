ميليشيا كتائب حزب الله تهدد بتصعيد الهجمات على الأهداف الأمريكية والقوات الأمنية العراقية

قال المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري، إن عمليات الاستهداف للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا، الجمعة «هي بداية لقاعدة اشتباك جديدة».

وأضاف العسكري عبر تلغرام: «عملياتنا الجهاديـة ضـد الاحتلال الأمريكي ستستمر حتـى إخـراج آخـر جـنـدي لـه مـن أرض العراق، وإذا أرادت الحكومة العراقية التفاوض معـه لإخراج قواتـه مـن البلاد، فلا نمانع ذلك، وإن كنا نجزم إنها كذبة أخرى من أكاذيب الأمريكان ولن تنطلي علينا».

وأضاف: «نجـدد تأكيدنا إن أي حماقـة مـن العـدو الأمريكـي سـتواجه بـرد مضاعف، وتوسيع للعمليات، ولن تثنينا تخرصات المرجفين والمنبطحين عن أداء واجبنا الشرعي والوطني تجاه بلدنا وأمتنا».

وتابع العسكري: «لا تزال سفارة الشـر الأمريكية قاعـدة متقدمة لإدارة العمليات العسكرية والأمنية، ووكرا للتجسس، وإن البعـض يـرى عزتـه بالانبطاح لهـا، وتسـويقها على إنهـا بعثات دبلوماسية يجب حمايتهـا، فتعسـا لهـم ولمنافعهم على حساب بلدهم، باتخاذهم الانبطاح وسيلة للحفاظ على مناصبهم الزائلة بزوال الاحتلال».

وأشار إلى أن «مجموعة عمليات الأمـس مـا هـي إلا بدايـة لقاعـدة اشتباك جديدة، وقـادم الأيـام سـيحدد مستوى الرد»، مبيناً أن «تعـاون بعض منتسبي الأجهزة الأمنية مع المحتل الأمريكي المجـرم لـدواع واهية، سيجعلهم أذنابا له، وشركاء في جرائمه، وهذا ما لا يرضاه العراقيون الأصلاء لهم».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية