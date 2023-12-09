اعتقال شخصين على خلفية فاجعة حريق سوران

أعلن مشرف إدارة سوران المستقلة، اليوم السبت، اعتقال شخصين على خلفية حادث الحريق الذي وقع في مدينة سوران ليلة أمس.

وفي هذا الصدد، قال هلكورد شيخ نجيب، مشرف إدارة سوران المستقلة في مؤتمر صحفي: «تم القبض على شخصين على خلفية حادثة الحريق الليلة الماضية في سوران».

وأوضح إن أحد المعتقلين هو مالك المبنى والآخر هو مالك الأثاث.

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في حريق سوران الليلة الماضية. وفي الوقت نفسه، شكلت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، بناء على أوامر من رئيس الحكومة، لجنة للتحقيق في الحادث، وتم إعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام من قبل إدارة سوران المستقلة.

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