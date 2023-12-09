فرع المفوضية العليا للانتخابات في دهوك: لا يمكن لأحد التصويت بدون بطاقة بيومترية

أكد رئيس فرع دهوك للمفوضية العليا للانتخابات في دهوك، خالد عباس، أنه لا يمكن لأي ناخب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة دون بطاقة بيومترية.

وقال عباس لـ كوردستان24، اليوم السبت، إن “هناك استعدادات جيدة لانتخابات مجلس محافظة نينوى في مراكز الاقتراع بمحافظة دهوك، وتم توفير كافة الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالعملية الانتخابية لجميع مراكز الاقتراع”.

وفقاً لعباس، “في محافظة دهوك، يحق لـ 54 ألف لاجئ داخل وخارج المخيمات التصويت، وتم فتح 34 مركز اقتراع لهم للمشاركة في الانتخابات، لقد حصل عدد كبير من اللاجئين على بطاقات بيومترية ونحاول توزيع أكبر عدد ممكن من البطاقات البيومترية من خلال فرق متنقلة”.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر 2023 في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، أجريت عام 2005.

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