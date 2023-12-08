ديسمبر 09, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

هيئة الاستثمار: 200 شركة بريطانية تعمل في إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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هيئة الاستثمار: 200 شركة بريطانية تعمل في إقليم كوردستان

صرّح رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أن 200 شركة بريطانية من أصل 3500 شركة عالمية تعمل في الإقليم، مضيفاً أن استقرار الوضع السياسي في كوردستان يُعد سببا لجذب المستثمرين.

جاء ذلك في حديث له خلال المؤتمر السنوي لمجلس الأعمال العراقي – البريطاني الذي انعقد بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “العراق، بناء مستقبل مستدام”

وقال شكري إن استقرار الوضع السياسي والأمني وكذلك التعددية الثقافية والديمقراطية هي بدائل فعّالة لجذب المستثمرين إلى إقليم كوردستان.

وأضاف أن “نحو 200 شركة بريطانية تعمل حاليا في إقليم كوردستان، إلى جانب 3500 شركة عالمية أخرى، في مجالات التعليم والغذاء والنقل والرعاية الصحية وقطاع الصناعة والنفط والغاز”.

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