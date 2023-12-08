(شاهد) تم رسمها قبل 130 عاماً .. اقدم وأدق خريطة لكوردستان الكبرى

تعتبر خريطة “كوردستان الكبرى ” هذه التي تنشرها (باسنيوز) أقدم خريطة مطبوعة ، وقد تم رسمها من قبل الضابط والدبلوماسي البريطاني ورسام الخرائط الكابتن إف آر مونسيل ، الذي زار المنطقة كجاسوس بريطاني في صيف عام 1892 .

نُشرت هذه الخريطة في عام 1894 ، وهي تستند إلى الاستكشافات المباشرة للكابتن إف آر مونسيل ، وتغطي الخريطة أجزاء كوردستان الكبرى في تركيا والعراق وشمال شرق سوريا وشمال غرب إيران ، وأرمينيا الحالية.

وتعتبر هذه الخريطة التي رسمها الكابتن إف آر مونسيل ، هي الاشمل والاكبر من كل تلك التي يُعتمد عليها او ينشرها الباحثون الكورد.

وكانت هذه الخريطة نتاج أول رحلة كبيرة لمونسيل عبر كوردستان والتي رسمها خلال رحلته ، قبل ان يعود مرة أخرى في عام 1901 ، وبحلول ذلك الوقت كان قد اصبح عقيدًا ، حيث قام بتجميع دراسة أكثر تفصيلاً للمنطقة ونشر خرائط إضافية.

وكانت الإمبراطورية البريطانية تفتقر إلى بيانات استطلاع مهمة عن المنطقة ، لذا أرسلت المخابرات البريطانية سلسلة من الرحلات الاستكشافية إلى حدود شرق الأناضول ، وهي الآن جزء من تركيا، والى وسوريا والعراق، وتم إرسال عملاء المخابرات تحت ستار الملحقين السياسيين وعلماء الإثنوغرافيا وعلماء الآثار، وكان مونسيل أحد هؤلاء الأشخاص المميزين. يعيش حياة متنقلة ، يسافر من مكان إلى آخر في جميع أنحاء كوردستان ، مسلحًا بهادلي 6 بوصات ، تلسكوب ، نصف كرونومتر ، ومقياسان بارومتران ، وأنتج الخريطة الأكثر دقة لكوردستان التي شوهدت حتى الآن (الخريطة المرفقة للخبر). وعاد إلى المنطقة في أوائل القرن العشرين لاستكمال مسوحات إضافية أكبر.

هذه الخريطة عبارة عن تصغير لخريطة تنسيق أكبر صادرة عن مونسيل في عام 1892 للاستخدام الحكومي والتي فقدت الآن. تم نشر المثال الحالي من قبل الجمعية الجغرافية الملكية وطبعه ويليام جون تيرنر تحت بصمة Turner and Shawe. نُشر في عدد 1894 من “المجلة الجغرافية”.

كان فرانسيس ريتشارد مونسيل (14 فبراير/شباط 1861 – 1936) دبلوماسيًا بريطانيًا وعالم آثار هواة ورسام خرائط وضابطًا بالجيش وعاملاً في المخابرات نشطًا في الشرق الأوسط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ولد مونسيل في ليمريك وهو من أصل أنجلو أيرلندي. درس في كلية شلتنهام وحضر الأكاديمية العسكرية الملكية في وولويتش.

بعد التخرج ، تم تكليفه كضابط صغير في سلاح المدفعية الملكية. بعد أن أظهر كفاءته الأكاديمية في رسم الخرائط ، تم تكليفه برسم خرائط جبل طارق والأراضي المجاورة في عام 1885. وأعجب بعمله ، وأعيد تعيينه في الإمبراطورية العثمانية ، حيث كان البريطانيون حريصين على تطوير مستكشف أكثر تطوراً. يتظاهر بأنه ملحق سياسي سافر إلى بلاد ما بين النهرين وكوردستان وبلاد فارس ولورستان بصفته ملحقًا سياسيًا ، وقام بجمع وتجميع البيانات عن الناس والدولة. لم يبدأ رسم الخرائط بجدية حتى عام 1892 ، عندما تم تكليفه بمعدات المسح. بقي مونسيل في شرق تركيا حتى عام 1905 ، وفي ذلك الوقت تم إرساله كضابط أركان إلى مقدونيا.

من عام 1907 إلى عام 1910 ، عاد إلى لندن ، حيث شغل منصب مدير المخابرات العسكرية. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914 ، كان مستشارًا لـ MI2 ، قسم المخابرات العسكرية المكلف بالاستخبارات الجغرافية عن الإمبراطورية العثمانية.

كانت مساهمات مونسيل كرسام خرائط مهمة ، لكن معظمها فُقد أو دمر في ثلاثينيات القرن الماضي ، في تطهير الوثائق العسكرية من قبل مكتب الاستخبارات البريطاني.

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