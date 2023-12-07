رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفيرة الأسترالية لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 7 كانون الأول (ديسمبر) 2023، السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية.

وخلال الاجتماع، عبّر رئيس الحكومة عن شكره للسفيرة الأسترالية على الجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها القادمة.

من جهتها، أعربت السفيرة الأسترالية عن استعداد بلادها لتوطيد وتوثيق العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالي الاستثمار والتجارة.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى تسليط الضوء على الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، والتشديد على ضرورة أن ترسل الحكومة الاتحادية استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم، لإنهاء الظلم الممارس ضدهم، ووقف انتهاك حقوقهم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية