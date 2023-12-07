رئيس ديوان مجلس وزراء كوردستان: محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية ستتواصل ووفد حكومي يزور بغداد قريباً

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، يوم الخميس، إن وفد حكومة الإقليم التفاوضي سيزور بغداد قريبا، وان اجراءات ارسال مبلغ 700 مليار دينار تم استكمالها، ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع رواتب الموظفين قريبا.

وقال صباح في مؤتمر صحفي أن ” جميع اجراءات ارسال مبلغ 700 مليار تم استكمالها، ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع رواتب شهر أيلول/سبتمبر قريبا”.

وأضاف “محادثاتنا ستستمر مع الحكومة الاتحادية، وقريباً سيتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان الى بغداد”.

وحول رواتب الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2023، قال رئيس ديوان مجلس وزراء “بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة الى السوداني، بشأن ارسال مبلغ 700 مليار دينار على ثلاث دفعات، وستكون هذه المسألة هي النقطة الأولى بمناقشاتنا في بغداد”.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، قد اكد يوم امس الأربعاء، أن هناك علاقةً جيدة بين رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وأكد أن «حكومة إقليم كوردستان تبذل كل ما في وسعها لتعزيز العقلية الإيجابية ومنع انتصار العقلية السلبية التي تؤثر على العواطف والجوانب النفسية لدى المعلمين والموظفين وجميع أبناء الإقليم».

وأوضح أن «تقويض الكيان الدستوري لإقليم كوردستان ليس في مصلحة أي طرف، حتى أولئك الذين زعموا أنه بمجرد أن يسلم الإقليم نفطه إلى بغداد ستعالج كافة المشاكل لا سيّما رواتب الموظفين».

ولفت إلى أنه «بعد أن سلمت حكومة إقليم كوردستان ملف النفط إلى بغداد بقي الوضع على حاله، فيما ظل هؤلاء المُروِّجون صامتين تجاه ظلم بغداد» بحق مواطني الإقليم.

وذكر أنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاقٍ جديد مع الحكومة العراقية خلال الأيام المقبلة، ولهذا الغرض طلبت حكومة إقليم كوردستان من بغداد قرضاً عن ثلاثة أشهرٍ أخرى، لدفع رواتب موظفي ومعلمي الإقليم، وأنه بمجرد وصول الـ 700 مليار دينار سيبدأ بتوزيع الرواتب.

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