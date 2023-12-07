فرصة لهطول الأمطار في العراق مطلع الأسبوع المقبل

نشرت هيئة الأنواء الجوية في وزارة النقل العراقية، النشرة الجوية للأيام المقبلة، فيما توجد فرصة لهطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى.



وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، إن طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية “سيكون غائماً جزئياً يتحول بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق”.

أما بالنسبة لطقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية، فسيكون، وفقا للبيان، “غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون في المنطقة الجنوبية الطقس غائماً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

وبخصوص طقس يوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية “سيكون صحواً مع بعض الغيوم ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الشمالية والجنوبية”، طبقا للبيان.

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