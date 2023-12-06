هَورامي: الأهم أن يكون محافظ كركوك كوردياً وليس بالضرورة أن يكون من الحزب الديمقراطي

أعلن عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هَورامي، عن ضرورة أن يطلق مرشحو الحزب حملاتهم الانتخابية بعقلية وطنية، وتقديم خدمات أفضل.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24، “إذا أراد مرشحو الديمقراطي الكوردستاني الفوز في الانتخابات، فعليهم أن يأخذوا العِبر مع العرب والتركمان من أخطاء ونواقص الماضي”.

وأضاف: نحن هنا في كركوك لأجل ضمان الفوز بالانتخابات، وتعيين مواطنٍ كوردي في منصب المحافظ بالاتفاق مع جميع الأطراف، وليس شرطاً أن يكون من الديمقراطي الكوردستاني أو الاتحاد الوطني.

وتابع: الأهم هو أن يكون كوردياً وطنياً يؤمن بكوردستانية كركوك، وحينها سنعتبره رفيقاً وأخاً لنا.

في غضون ذلك، أشار هَورامي إلى أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني “حزبان مختلفان، لكن يجب أن يتفقا على موقفٍ واحد بشأن القضايا الوطنية الحاسمة، خاصةً بالنسبة للمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم، لأن القضية هي قضية هوية وطنية”.

ولفت إلى أنه من “المهم جداً أن يفوز الكورد في الانتخابات، وتعيين محافظٍ كوردي في كركوك، وليس ضرورياً أن يكون من الحزب الديمقراطي”.

ودعا عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني “الإخوة في الاتحاد الوطني وكافة القوى والأحزاب السياسية الكوردية الأخرى بعيداً عن التفكير الحزبي الضيق إلى التركيز على كوردستانية كركوك وتطبيع الأوضاع فيها”.

وقال: فلنتفق جميعاً على جعل انتخابات مجلس المحافظات أساساً للنصر في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، وعلينا الضغط على بغداد لتنفيذ الدستور والمادة 140، والتصويت عليه بصوتٍ وموقفٍ واحد.

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