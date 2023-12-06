نائب محافظ نينوى: سلمنا الأهالي 3 وجبات نفط أبيض وقريباً الرابعة

أفادت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، بتسليم الأهالي ثلاث وجبات من النفط الأبيض، مشيرة الى أنها ستسلمهم في الأيام القليلة المقبلة الوجبة الرابعة.

وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، لشبكة رووداو الاعلامية: “وزعنا ثلاث وجبات من النفط الابيض على الأهالي في المحافظة، منذ شهر تموز الماضي ولحد الآن”.

وأضاف حسن العلاف أن “هنالك وجبة رابعة أخرى ستوزع قريباً على الأهالي”، مشيراً الى أن “كل بطاقة وقودية تتضمن 100 لتر من النفط الأبيض”.

مؤخراً، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اطلاق الحصة الثانية مع مادة النفط الابيض في بغداد وكربلاء والنجف وبابل بواقع 100 لتر لكل أسرة.

وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، أعلن مؤخراً خفض سعر النفط الابيض للمواطنين في إقليم كوردستان بدءاً من 1 كانون الأول المقبل.

اشار صابر الى محاولات حثيثة بذلها لخفض سعر المحروقات لإقليم كوردستان، في الأسابيع الماضية، مع وكيل وزير النفط العراقي لشؤون التوزيع، وقال لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (27 تشرين الثاني 2023): “تحدثنا مع الوزير، ولقد قبل مقترحنا، وتم رفعه الى المجلس الاقتصادي الأعلى في مجلس الوزراء العراقي”، مشيراً الى انه “لحسن الحظ تم قبول المقترح”.

وذكر وكيل وزارة النفط العراقية أن “برميل النفط الأبيض كان يوزع سابقاً على الناس بـ100 الف دينار، وابتداء من 1 كانون الاول سيصبح سعره 50 ألف دينار”.

وأردف: “نبذل محاولاتنا، معتبرين ذلك حقاً لأهالي إقليم كوردستان، لخفض أسعار البنزين والغاز أيضاً أسوة بالمحافظات العراقية”، مشيراً الى ان برميل النفط في بغداد يوزع على المواطنين بـ 30 ألف دينار، و “لا يمكن للحكومة العراقية توزيعه على الناس في إقليم كوردستان بـ 100 ألف دينار”.

أشار صابر الى مواصلة الجهود لشمول محروقات اخرى بالتخفيض، بقوله: “سنحاول خفض سعر النفط والديزل ايضاً ليماثل سعر اللتر في بغداد والذي يبلغ 450 ديناراً”، لافتاً الى ان “هذا سيحدث بمراحل، ليس من السهل تحقيق ذلك. وبخفض سعر النفط والبنزين والديزل في إقليم كوردستان، سيتحسن مستوى رفاه الأفراد قليلاً”.

وتقوم حكومة إقليم كوردستان، بتوزيع النفط الأبيض على المواطنين سنوياً قبل حلول فصل الشتاء، بسعر محدد من قبل الحكومة العراقية 100 ألف دينار، يضاف إليه أجور النقل.

وفي 4 تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة إقليم كوردستان انطلاق عملية توزيع النفط لهذا العام على المواطنين في المناطق الجبلية، تم تخصيص 200 لتر نفط لكل بيت، بسعر 104 آلاف للبرميل.

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