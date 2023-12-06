نينوى الأولى بين المحافظات العراقية بتسليم بطاقات الناخبين

تصدرت محافظة نينوى المحافظات العراقية، من حيث تسليم بطاقات الناخبين، استعداداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة، بحسب مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 18 من شهر كانون الاول المقبل.

وقال مدير مكتب المفوضية في نينوى فرحان أحمد، لشبكة رووداو الاعلامية: “تسلمنا 300 الف بطاقة انتخابية، وخلال مدة اسبوعين قمنا بتوزيع نحو 190 الف بطاقة على الناخبين”، مشيراً الى أن “محافظة نينوى هي الاولى من بين المحافظات العراقية من حيث توزيع بطاقات الناخبين”.

وأوضح فرحان أحمد أن “عدد مراكز التسجيل في محافظة نينوى يبلغ 140 مركز تسجيل، وعدد مراكز الاقتراع يبلغ 792 مركزاً، فيما يبلغ عدد محطات الاقتراع العام 6993 محطة، وعدد مراكز الاقتراع الخاص 49 مركزاً، وعدد محطات التصويت الخاص 234 محطة”.

في وقت سابق، أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى، لشبكة رووداو الاعلامية، ازالة لافتات دعائية لمرشحين في المحافظة من اماكن غير مسموح الاعلان والترويج فيها.

يشار الى أن مجموع القوائم التي رشحت لانتخابات مجالس المحافظات في نينوى بلغ 30 قائمة، بواقع 8 أفراد، منهم 2 مستقلين، و6 كوتا، بواقع 4 شبك و2 مسيحيين، فضلاً عن 10 تحالفات، و12 حزباً.

علماً أن مجموع مقاعد نينوى 29 مقعداً، بواقع 26 زائداً 3 كوتا، وعدد المرشحين في نينوى الذين يتنافسون على هذه المقاعد يبلغ 629 مرشحاً.

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