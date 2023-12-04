الديمقراطي الكوردستاني: بدأنا الاستعدادات لانتخابات برلمان كوردستان

أعلن المتحدث باسم مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوار محمد، اليوم الاثنين، ان الحزب قد بدأ استعداداته لانتخابات برلمان كوردستان المقرر اجراؤها في شهر شباط/ فبراير من العام المقبل.

وقال محمد لـ(باسنيوز): “ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد دائما للانتخابات، وبالنسبة لانتخابات برلمان كوردستان فقد بدأنا استعداداتنا بخطوات متصاعدة مع استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضاف “هناك قضية في المحكمة الاتحادية تتعلق بانتخابات برلمان كوردستان، ولن تكون الأمور واضحة إذا لم يتم حل هذه القضية”.

لافتاً الى ان “الديمقراطي الكوردستاني سيحدد مرشحيه ويقدمهم الى لجنة الانتخابات، ويعرفهم بالجماهير، إلا ان هذه المرحلة لا تزال مبكرة”.

مبيناً أنه “سيتم تحديد المرشحين بحسب النظام الانتخابي الذي سيتم اتباعه، فإذا كانت هناك دائرة انتخابية واحدة فأن عدد المرشحين سيتغير مقارنة بعدد الدوائر الانتخابية”.

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