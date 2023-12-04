ديسمبر 05, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مكفوفو كوردستان يطالبون بغداد بمساواتهم بأقرانهم في المحافظات الأخرى

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فى :أخبار عــامة
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مكفوفو كوردستان يطالبون بغداد بمساواتهم بأقرانهم في المحافظات الأخرى

طالب سكرتير منظمة المكفوفين في إقليم كوردستان، عمر خضر، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بتحمل جانباً من مسؤولية إعانة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال خضر لمراسل وكالة شفق نيوز “يوم أمس التقينا بأحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي في بغداد وطرحنا جميع مشكلاتنا عليهم وطالبناهم بالمساواة بين المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في الإقليم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى”.

وأضاف “على الحكومة العراقية أن تلتزم بمسؤولية إعانتنا كون أغلبنا من ضحايا الألغام التي خلفتها الحروب السابقة”، مطالباً بـ”تعديل رواتب المكفوفين في كوردستان أسوة بباقي المناطق العراقية حيث يبلغ الراتب الشهري للمكفوف في الإقليم 150 ألف دينار بينما يتقاضى المكفوف في وسط وجنوب العراق 500 ألف دينار”.

ودعا خضر الحكومة العراقية إلى “توفير فرص عمل ومشاريع للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة”، لافتاً إلى أن “المكفوفين في كوردستان لا يستطيعون العمل بسبب وضعهم الصحي لهذا نطالب بإعانتنا برواتب متساوية مع أقراننا في بغداد”.

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