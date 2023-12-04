بأقل من 15 دولاراً.. العراق يكشف معدل سعر بيع النفط للأردن

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الاثنين، أن معدل سعر بيع الخام المصدر إلى الأردن بلغ 67.18 دولاراً للبرميل، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بسعر أقل من سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من 82.66 دولاراً، بمعدل من 15.48 دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن “سومو”.

وقالت “سومو” في إحصائية على موقعها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن “مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 172 ألفاً و383 برميلاً”، مبينة أن “معدل التصدير بلغ 6 ألف برميل يوميا”.

وأضافت الشركة أن “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 67.18 دولاراً”، مشيرة إلى أن “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 12مليون دولار”.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه، في 28 آذار/ مارس 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول/ سبتمبر 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط/ فبراير 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة اخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

واتفق الاردن مع العراق على زيادة وارداته النفطية الى 450 الف برميل شهريا بدلا من 300 الف برميل وابتداء من شهر اب/ أغسطس الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل 15 ألفف برميل يوميا تقريبا.

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