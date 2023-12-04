جمانة غلاي: السوداني وجه وزارة المالية بتخصيص ميزانية لانتخابات برلمان كوردستان

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، جمانة غلاي، أن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، وجه المالية بتخصيص ميزانية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقالت غلاي اليوم الاثنين 4 كانون الأول 2023، لـ كوردستان 24، إن “المفوضية مستمرة وفق جدول أعمالها، في إجراء الاستعدادات لانتخابات برلمان كوردستان، وستجري الانتخابات في موعدها المحدد”.

ومن المقرر إجراء الدورة السادسة، لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، في 25 شباط 2024، بإشراف مباشر من المفوضية العليا المستقلية للانتخابات في العراق.

وفقاً لغلاي، “السوداني وجه وزيرة المالية طيف سامي، لتخصيص ميزانية خاصة لانتخابات برلمان كوردستان”.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية