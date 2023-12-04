ممثل إقليم كوردستان في العمليات المشتركة: الالوية المشتركة من البيشمركة والجيش بدأت تدريباتها العسكرية

سيكون لها دور كبير في حماية المناطق التي تعاني من الفراغ الأمني

قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة الاتحادية اللواء عبدالخالق طلعت ، اليوم الاثنين ، ان الالوية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بدأت التدريبات العسكرية ، وسيكون لها دور كبير في حماية الامن والاستقرار في المناطق التي تعاني من الفراغ الأمني ، في إشارة منه الى المناطق الواقعة بين مواقع الجانبين (البيشمركة والجيش) في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها)..

اللواء عبدالخالق طلعت ، قال لـ (باسنيوز) ، ان الألوية المشتركة التابعة لوزارتي البيشمركة والدفاع العراقية، بدأتا التدريب العسكري المشترك، وستتسلم رواتبها اعتباراً من الأول من هذا الشهر (ديسمبر/ كانون الأول) من وزارة الدفاع الاتحادية.

مضيفاً ، ان هذه الالوية ستباشر مهامها في مناطق الموصل ، خانقين ، خورماتو ، وكركوك ، وتم تحديد مواقع لها في هذه المناطق وستملء الفراغ الأمني الموجود فيها ، كما ستساعد في حفظ الامن والاستقرار فيها.

كما أشار الى ان انتشار هذه الالوية لن تشمل منطقة شنگال (سنجار) ، كون ان هناك اتفاق بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية بشأنها ويجب تنفيذ بنودها اولاً ، قبل ان نتمكن من نشر قوات فيها.

وكانت المعلومات الواردة لـ (باسنيوز) امس الاحد ، أفادت ببدء الألوية المشتركة من البيشمركة والجيش تدريباتها في قاعدة كركوش في ديالى، وقاعدتي التدريب العسكري في كركوك، ونينوى.

ويُطلق على اللواء الآن اسم اللواء المشترك الثاني داخل وزارة الدفاع.

ومهمة الألوية المشتركة هي سد الفجوة الأمنية التي تشكلت بين البيشمركة والجيش العراقي منذ احداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017.

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