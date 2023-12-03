يأوي 3 آلاف كلب.. مأوى الكلاب الشاردة بأربيل يقلل من مخاوف المواطنين

بات انتشار الكلاب الشاردة بكثافة في مدينة أربيل وضواحيها، يشكّل قلقاً لدى المواطنين الذين لم يعد بإمكان قسمٍ كبير منهم، خاصة الأطفال والنساء، السير وحدهم في الطرقات.

لكن تشييد مأوى لتلك الكلاب من جانب حكومة إقليم كوردستان قبل شهرين، خفف بشكلٍ كبير من مخاوف الأهالي.

وقبل شهرين من الآن، كانت هناك بلاغات يومية عن وقوع حوادث هجوم الكلاب الشاردة على الأهالي، معظمهم نساء وأطفال، لكن الآن انخفضت بنسبة 60%.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ شارد بالمدينة وضواحيها، وحالياً يوجد نحو 3 آلاف كلب داخل المأوى.

أنشئ المأوى على مساحة عشرين هكتاراً، يُقدَم إليها نحو خمسة أطنان من الطعام يومياً، بمقدار كيلوين ونصف لكل كلب.

يقول مسؤول المأوى حسن إسماعيل، إنهم خصصوا خطوط اتصال ساخنة مع المواطنين للإبلاغ عن وجود كلابٍ شاردة.

مؤكداً أن هناك بين 60- 80 كلباً يؤتى بهم إلى المأوى بناءً على بلاغات من الأهالي.

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