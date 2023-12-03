المفوضيّة: 40% من البطاقات البايومترية وصلت إلى المحافظات وتدريب المراقبين مستمر

اعلنت المفوضيّة العليا المستقلة للأنتخابات،اليوم الأحد، وصول البطاقات البايومترية الى جميع المحاقظات بنسبة 40%

وقال عماد جميل مدير الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات لوكالة { الفرات نيوز} :”وصول جميع البطاقات البايومترية الى البلاد وتم توزيعها على جميع المحافظات كما وصلت نسبة التوزيع ٤٠%”.

واضاف ،ان “عمليات تدريب المراقبين مستمرة وستبقى حتى يوم ١٣ من الشهر الجاري وان التدريب مستمر على نصب الكامرات وبرمجياتهتا وورفعا وجميع هذه العملية ستستغرق وقت ٧٢ ساعة بين النصب والبرمجة والرفع”.

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