العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا في التلوث البيئي بفعل حرق كميات ضخمة من الغاز

أفادت تقارير صحفية، بأن العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا في مستويات التلوث البيئي، حيث يتم حرق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وأظهرت البيانات أن هذا الكم الهائل من الغاز يمكن أن يوفر إمدادات طاقة لنحو 20 مليون منزل في أوروبا سنويا.

وأشارت قناة “بي بي سي” إلى أن حقل الرميلة، الذي تديره شركات بي بي وبتروتشاينا، يعد المصدر الرئيسي لحرق الغاز، وأن دراسات أظهرت ارتفاع مستويات مركب البنزوبيرين (BaP)، المعروف بأنه ملوث هواء يسبب السرطان، في الهواء بمعدل يتجاوز الحدود الأوروبية بعشر مرات.

وأوضح التقرير، أن المناطق القريبة من مناطق حرق الغاز في آبار العراق شهدت ارتفاعا حادا في مستويات (PM2.5)، وصلت إلى مستويات قلقة بلغت 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بحد أمان يبلغ 5 ميكروغرام لكل متر مكعب.

وأسست الحكومة العراقية بالتعاون مع شركة النفط “شل” شركة البصرة للغاز في عام 2013 للاحتفاظ بالغاز الناتج عن استخراج النفط، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مستويات حرق النفط في العراق إلى مستويات أعلى.

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