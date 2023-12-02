بيئة كوردستان: مشاركة قادة الإقليم في “كوب 28” سيجلب الاستثمار الأخضر

أشادت هيئة البيئة في إقليم كوردستان، بمؤتمر كوب 28 للمناخ المنعقد حالياً في دبي، وأن مشاركة رئيسي الإقليم نيجيرفان بارزاني، والحكومة مسرور بارزاني، يدل على اهتمام قادة كوردستان بالاقتصاد الأخضر.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عبد الرزاق خيلاني، لوكالة شفق نيوز، إن “مشاركة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في مؤتمر كوب 28 الدولي للمناخ يدل على اهتمام قادة كوردستان بالمجال البيئي”.

وأضاف، أن “مؤتمر كوب 28 الذي ينعقد في الإمارات يجتمع فيه عدد كبير من الرؤساء و الوزراء وهذا التجمع مهم بالنسبة للمحادثات الجانبية والثنائية بين رئيس الإقليم أو رئيس حكومة الإقليم مع رؤساء الدول لجلب الشركات الأجنبية والاستثمار في كوردستان وخاصة الاستثمار الأخضر”.

وعن فائدة المؤتمر لإقليم كوردستان، من جانب المناخ، رأى خيلاني، أن “هذا المؤتمر سيفيد الجميع اذا نُفذت القرارات و التوصيات التي ستخرج منه”.

وحول إجراءات حكومة الإقليم في مجال التغير المناخي، أشار إلى أن “حكومة الإقليم نفذت عدداً من المشاريع التي تخدم تخفيف الانبعاثات مثل تحويل الغاز المصاحب في الآبار النفطية إلى مصدر لتوليد الطاقة، والبدء بمشاريع لتوليد الكهربائية بالطاقة الشمسية وهذه خطوات مهمة في هذا المجال”.

وأوضح أن “حكومة الإقليم مشتركة في تقليل الانبعاثات حسب وثيقة المساهمات الوطنية التي تم إعدادها وإصدارها بالتعاون مع وزارة البيئة في الحكومة الاتحادية وهذه الخطط موجودة داخل هذه الوثيقة ويتم تطبيقها في الوقت الحالي من جانب تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية حيث تم البدء ببناء عدد من السدود الصغيرة (البوندات) والسدود الاعتيادية”.

وشارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أمس الجمعة، في مراسم افتتاح مؤتمر كوب 28 للمناخ للمقام في الإمارات. كما شارك رئيس إقليم كوردستان بمراسم توزيع (جائزة زايد للاستدامة) المخصصة للشركات الصغيرة والمدارس والمنظمات التي تقدم أفكارا لحلول مستدامة في مجال المناخ.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية