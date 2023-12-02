ديسمبر 02, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

محافظ نينوى يوجه بمنح إجازات إجبارية لمسؤولين ترشحوا لانتخابات مجالس المحافظات

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فى :أخبار عــامة
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محافظ نينوى يوجه بمنح إجازات إجبارية لمسؤولين ترشحوا لانتخابات مجالس المحافظات

وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم السبت، بمنح إجازات إجبارية لمسؤولين وموظفين ترشحوا لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال أحمد سمير من مكتب المحافظ في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «الدخيل وجه بمنح إجازات إجبارية لمسؤولين في الحكومة المحلية، من بينهم معاون محافظ ومدراء دوائر وموظفين حكوميين ممن ترشحوا لانتخابات مجلس المحافظة، منعاً لاستغلال موارد الدولة وتسخيرها من أجل حملتهم الدعائية».

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