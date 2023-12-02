محافظ نينوى يوجه بمنح إجازات إجبارية لمسؤولين ترشحوا لانتخابات مجالس المحافظات

وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم السبت، بمنح إجازات إجبارية لمسؤولين وموظفين ترشحوا لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال أحمد سمير من مكتب المحافظ في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «الدخيل وجه بمنح إجازات إجبارية لمسؤولين في الحكومة المحلية، من بينهم معاون محافظ ومدراء دوائر وموظفين حكوميين ممن ترشحوا لانتخابات مجلس المحافظة، منعاً لاستغلال موارد الدولة وتسخيرها من أجل حملتهم الدعائية».

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