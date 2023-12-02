رئيس هيئة النزاهة يعلن تفعيل (من أين لك هذا؟) وصدور الآلاف من أوامر القبض

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم السبت، تفعيل: (من أين لك هذا؟) وصدور الآلاف من أوامر القبض خلال سنة.

وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي في النجف الأشرف، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الإنجازات التي حققتها النزاهة تمثلت بآلاف من الإخبارات والقضايا والتي صدرت فيها أوامر قبض كبرى”، لافتاً إلى أن “أوامر القبض التي صدرت بلغت 3125 أمراً”.

وأردف بالقول: “فضلا عن تحقيق تحريك فرق ميدانية حاصرت الفاسدين، وتفعيل مسألة (من أين لك هذا؟) واسترداد مئات الآلاف من الملايين، واسترداد متهمين من دولة الإمارات وسلطنة عُمان والأردن ومصر، وأموال من لبنان، وكذلك أكثر من 150 مليون دولار من أمريكا، و20 مليون دولار من الكويت”.

وأضاف: “سنحقق مذكرات تفاهم مع الصين وكندا وإسبانيا والسعودية قريباً جداً، ونحن أمام تحدي تشريع القانون الثاني للهيئة، والذي يجعلنا أقوى، وسيكون باباً من أبواب التمويل للموازنة”.

وتابع: “نجحنا في التعاون مع الإنتربول الدولي، وهو متعاون معنا، ولكن يبقى التعاون مع الدول هو المشكلة في تسليم المطلوبين، إذ إن الأمر يحتاج إلى اتفاقات وبروتوكولات مع تلك الدول”.

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