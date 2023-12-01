نيجيرفان بارزاني مديناً هجوم ديالى: ينبغي أن نواجه الارهاب بمزيد من التعاون بين الجيش والبيشمركة وبمساندة التحالف الدولي

أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، وبشدة الهجوم الذي نُفِذَ الليلة الماضية بعبوات ناسفة في منطقة العمرانية التابعة لقضاء شهربان بمحافظة ديالى .

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان “ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تم الليلة الماضية باستخدام العبوات المزروعة وإطلاق النار في منطقة العمرانية التابعة لقضاء شهربان (المقدادية) بمحافظة ديالى والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر منهم”.

وأضاف “ندعو الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء برحمته وعطفه ويلهم عوائلهم وذويهم الصبر والسلوان، نعزيهم ونشاركهم أحزانهم. كما نرجو السلامة والشفاء العاجل للمصابين”

وأشار رئيس إقليم كوردستان الى ان “مستشفيات إقليم كوردستان مستعدة لتقديم كل المساعدات الطبية للجرحى والمصابين”.

لافتاً الى إن “هذه الهجمات والعمليات الإرهابية تمثل خطراً على أمن واستقرار البلد، وتثبت حقيقة أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً وتحدياً حقيقيين، وأن علينا مواجهتهما بكل قوة وإمكانية ومن خلال المزيد من التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة والقوات الأمنية وبمساندة من التحالف الدولي”.

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