(بالصور) على هامش اعمال قمة (COP28) في دبي.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي عدد من قادة العالم

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، على هامش اعمال قمة (COP28) المنعقدة في دبي، اجتماعات ولقاءات مع عدد من رؤساء، ورؤساء وزارات، ومسؤولين دوليين.

رئيس الحكومة التقى كل من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة ، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ، والرئيس الاذربيجاني الهام علييف ، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، ووزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس الوزراء الأردني بشار الخصاونة، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، والمبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ورئيس الوزراء البريطاني الاسبق طوني بلير ، وكبار المسؤولين في الإمارات.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد استقبلا، صباح اليوم الجمعة، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مشاركته في مراسم افتتاح القمة العالمية للمناخ (COP28) في إمارة دبي.

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