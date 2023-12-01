مبادرات رئيس حكومة إقليم كوردستان لمواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية

في اطار جهودها لمواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية، اتخذت حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، جملة من الاجراءات والخطوات العملية في هذا الجانب، حيث أعطت اهتماماً كبيراً لاستخدام الطاقة النظيفة كطاقة بديلة لحماية البيئة والحد من تأثيراتها على المناخ.

ونفذت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان عدة مشاريع في مجال حماية البيئة والمناخ، ولا يزال بعضها قيد التنفيذ.

فقد قررت حكومة إقليم كوردستان في اب/ أغسطس 2021 حظر حرق الغاز في جميع مصافي النفط بجميع أنحاء إقليم كوردستان، حيث كان يتم حرق أكثر من 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، لكن حكومة الاقليم منعت ذلك بسبب مخاوف بيئية ومناخية.

وفي أيار/مايو 2023، وضع رئيس الوزراء مسرور بارزاني حجر الأساس لأكبر محطة للطاقة الشمسية في إقليم كوردستان، ومن المقرر أن يكتمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار بقدرة 25 ميغاوات في عام 2024 كجزء من رؤية رئيس الوزراء للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تصريح للصحفيين: “آمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمشاريع مماثلة في المستقبل، وأن يتم تنفيذها في عموم مدن إقليم كوردستان”.

وفي الوقت نفسه، قامت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ببناء أكثر من 100 بركة في جميع أنحاء إقليم كوردستان لجمع مياه الأمطار، وتعمل هذه البرك كموفر للمياه خلال موسم الصيف، مما يحمي الحقول الزراعية وقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب منع حدوث الفيضانات وتدهور الأراضي الزراعية.

في تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، افتتح رئيس حكومة إقليم كردستان مصنعًا متطورًا لانتاج القير في أربيل، حيث تم بناء المصنع وفق المعايير البيئية الحديثة ويعتبر الأول من نوعه في العراق وإقليم كوردستان. وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني إن المشروع يؤكد التزام الحكومة بحماية البيئة والإصلاح الاقتصادي.

في عام 2022، أصدرت حكومة إقليم كوردستان القانون رقم 14 لحماية جميع الحيوانات البرية والضالة من المعاملة غير الصحية، وأصدرت التشكيلة الوزارية التاسعة أيضًا القانون رقم 4 بشأن حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي أو التغيرات الطبوغرافية التي يسببها الإنسان.

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